«Пронесло»: Роза Сябитова не позволила сыну жениться на женщине с двумя детьми

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 52 0

Роза Сябитова не позволила сыну жениться на женщине с двумя детьми

Роза Сябитова и ее взрослый сын

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Главная сваха страны пригрозила перестать помогать финансово.

Сын самой известной свахи страны Розы Сябитовой Денис по-прежнему холост. В этом году ему исполняется 30, но идеальной невесты, которую бы одобрила мама, он так и не нашел. Хотя, по признанию самой Розы Сябитовой, попытки были — и весьма серьезные.

Когда Денису был 21 год, он собрался жениться на женщине, старше его на 15 лет и с двумя детьми. Но Роза сразу вмешалась. По ее словам, она поставила ультиматум: никакой поддержки — ни на машину, ни на учебу, ни на карманные расходы. Денис быстро понял, чем обернется самостоятельность, и отказался от брака.

«Пронесло!» — с облегчением сказала тогда сваха.

Позже Сябитова решила взять ситуацию в свои руки и устроила сыну кастинг прямо в своем телешоу. Невесту нашли, пара даже вышла из студии вместе — но за ее пределами чувства испарились.

С тех пор личную жизнь Денис предпочитает не афишировать. На прямой вопрос, какие женщины ему по вкусу — постарше или младше — он отвечает лаконично: «Сам решу».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Роза Сябитова разочаровала рэпера Гуфа.

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