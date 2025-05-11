В Вологде провели военно-историческую реконструкцию «На линии фронта. Май 45-го»

Акция проводится с 2016 года.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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В Вологде состоялось ежегодное мероприятие, посвященное военной истории — военно-историческая реконструкция «На линии фронта. Май 45-го». В парке Победы были воссозданы события Великой Отечественной войны с участием реконструкторов из разных уголков России.
В ходе мероприятия были задействованы пиротехнические устройства, которые создавали эффект взрывов ручных гранат, а также охолощенное оружие, заряженное светошумовыми боеприпасами.
В Вологде с 2016 года проводятся подобные реконструкции, которые посвящены определенным событиям военных лет.
В этот день в городе Череповец произошло торжественное открытие памятника, посвященного курсантам Лепельского пехотного и Череповецкого военного училищ. Большинство выпускников этих учебных заведений, окончивших их в 1940–1941 годах, погибли на полях сражений Великой Отечественной войны.
Монумент представляет собой композицию из трех фигур солдат, к которым были возложены венки и гвоздики.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как акция «Бессмертный полк» прошла в разных странах мира.
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