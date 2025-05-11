Шествие без границ: акция «Бессмертный полк» прошла в разных странах мира

Гостям парада Победы на Красной площади подготовили индивидуальные комплекты с памятными наборами. Там были вещи, необходимые на трибунах во время мероприятия, например, плед, плащ и бинокль, и сувенирную продукцию, а также специальный номер газеты «Известия».

Это репринт, то есть точная копия того номера, что был выпущен 9 мая 1945 года. Особенный, победный номер. И в нашей типографии постарались максимально точно восстановить все особенности газет той эпохи — шрифт, бумага. Камера этого не передает, но она такого желтоватого цвета и очень тонкая.

Кроме официальной информации, а здесь, например, текст акта о безоговорочной капитуляции, что особо ценно, репортаж военного корреспондента «Известий» Леонида Кудреватых из Карлсхорста — это пригород Берлина, где была подписана капитуляция.

И его глазами миллионы советских граждан увидели, как это было. Вот он описывает прибытие немецкой делегации.

«Немцы держались с какой-то деревянной напряженностью, не оглядываясь по сторонам. Впереди идет фельдмаршал Кейтель, нервически сжимая в руке маршальский жезл», — и вот эти строки, вот эти заголовки статей, например, «Свершилось!», помогает ощутить атмосферу тех дней. А она была очень многогранной — это и радость, и торжество, и горечь от потерь.

Это одна из мемориальных акций, которые прошли по стране и за ее пределами. Сразу и не скажешь, что было более ярким и самым важным событием этих дней. То ли военный парад на Красной площади, то ли шествие «Бессмертного полка» по городам без преувеличения всей планеты. В Берлине и впервые за шесть лет в Вашингтоне, в Белграде и Тель-Авиве, в Париже и Пекине.

Но что особенно ценно, наконец-то в очном формате в большинстве российских городов. «Бессмертный полк» — это не просто акция, это живая память. Это голос миллионов семей, для которых Великая Отечественная война не далекая история, а часть личной судьбы. Воины-освободители снова с нами, снова в строю. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов продолжил.

Полк Бессмертный. И непобежденный. Живой цепью памяти он связывает всю Россию. Владивосток, откуда на фронт ушел каждый третий мужчина.

«Отец Семенюк Степан Моисеевич воевал в Австрии, Венгрии, брал Будапештский мост», — сказал Виктор Семенюк.

Чита, которая была оборонительным рубежом вдоль нашей границы и оккупированной Японией Маньчжурией. Города трудовой доблести: Красноярск, Челябинск, Уфа, Екатеринбург, всюду вспоминали своих дедов и прадедов.

«Это мой прадедушка. Он прошел всю войну», — сказала Ирина Пахарь.

Миллионы людей чтят память тех, кто не дожили до этого дня, те, кто заслужили его больше нас. В одном только Петербурге почтить память своих героев вышли больше миллиона человек, и, кажется, широкий Невский проспект слишком мал для тех, кто хочет сказать спасибо своим родным.

Бессмертный полк берет свое начало у Площади Восстания. Здесь расположен московский вокзал. Здесь плакали матери, которые провожали детей в эвакуацию. Отсюда, пока не сомкнулось блокадное кольцо, уходили эшелоны с солдатами на фронт. И сюда же они возвращались с Победой.

Возглавляют колонну ветераны, и те, кто пережил 900 самых трагических дней в истории города.

«У меня половину родни убили, ранили, пропали без вести. Угнали в Германию», — сказал Юрий Сазонов, житель блокадного Ленинграда (88 лет).

За каждой фотографией — история, судьба. Выстоять 1418 дней той войны — подвиг.

«Прошел всю войну. Дошел до Берлина», — сказал Людмила Юшкевич.

В колонне, растянувшейся на четыре километра, наследники тех, кто, сжав кулаки, стоял стеной в том «бою не ради славы, ради жизни на земле».

Новому времени — новые герои. В Бессмертном полку — внуки тех, кто сегодня защищает нашу страну, равняются на лучших. На тех, кого подвести никак нельзя. И предать память о них тоже.

«Безусловно, каждый день, находясь там, в зоне СВО, память о близких, родных, и людях, которые прошли такой тяжелый путь во время войны, конечно, о них вспоминаешь», — сказал Павел Малиновский, участник СВО, ветеран боевых действий.

Связь времен и поколений в этом шествии ощущается по-особенному. Рядом со старыми черно-белыми снимками — фотографии современные. Герои прошлого и настоящего вместе.

«Два плаката, которые мы несем — это два лучших друга моего сына, погибших на СВО», — сказала Жанна Забашта.

В новых российских регионах не проводились очные шествия. Но те, кто мог, приехал в Петербург, чтобы пройти с фотографией своего родственника-героя по улице.

«У нас, к сожалению, в силу обстановки не проводятся Бессмертные полки. Его фотографии не сохранилось, к сожалению, они жили в Тамбовской области, переехали в Донбасс, и его архива нет. Он был военфельдшером, его забрали сразу же в первые дни войны», — сказала Юлия Агеева, участница шествия (ЛНР).

9 мая Бессмертный полк прошел по всем континентам, это шествие, которое не имеет границ. Бессмертный, непобежденный.