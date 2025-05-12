Сотни гастролей в год: Стас Пьеха едва не променял здоровье на популярность

По словам выпускника «Фабрики звезд», известность стала для него суровым испытанием.

Певец Станислав Пьеха строго ограничивает количество гастролей, зная, какие последствия провоцирует работа на износ. По словам артиста, на пике карьеры, как раз после участия в шоу «Фабрика звезд», он выдерживал до 500 поездок в год, из-за чего едва не потерял здоровье. Теперь их в календаре исполнителя не более 200. Об испытаниях молодости он рассказал в интервью юмористу Павлу Воле.

«Быстро понял, что такое мне не по зубам», — отметил Пьеха.

Собеседник музыканта был очень удивлен. Он признался, что и сам много гастролирует, но число его поездок не приближается даже к ограниченной версии артиста. Воля заявил, что дает в год около ста выездных концертов. Коллегу по творческому цеху он похвалил за трудолюбие и выносливость.

Что же касается Стаса Пьехи, слава, о которой мечтали все звезды «Фабрики», чуть его не убила. Его узнавали везде, приставали даже пьяницы из соседних дворов, из-за чего было страшно выходить на улицу. Каждый второй поклонник позволял себе не только завязать разговор и сфотографироваться, некоторые буквально нападали на исполнителя, «хватали и жмякали».

Периодически он и вовсе скрывался от публики под солнечными очками и не привлекающей внимание одеждой. Со временем певец привык ко вниманию, и теперь фанаты его не пугают. Музыкант общается с ними, а также развлекает выступлениями и участием в телешоу. Пьеха не раз признавался, что помимо прочих проблем, страдал наркозависимостью. А недавно, как писал 5-tv.ru, рассказал о семи годах в детском доме.