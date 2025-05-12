«Не месяц май»: почему москвичам лучше пересесть на городской транспорт

Водителям в Москве рекомендовали 12 мая пересесть на городской транспорт
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Погода жителей столицы теплом не порадует.
По прогнозам синоптиков, в столице 12 мая ожидаются заморозки. Об этом сообщил Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.
В связи с этим жителям рекомендуется либо выезжать на зимней резине, либо воспользоваться общественным транспортом. Помимо этого, водителям рекомендуется соблюдать бдительность на подъемах и спусках с мостов и эстакад, не нарушать скоростной режим и дистанцию, а также не отвлекаться на гаджеты во время движения.
Кроме того, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале отметил, что 12 мая будет пасмурно и аномально холодно. Ночью температура максимум поднимается до плюс трех, а днем будет варьироваться от шести до восьми градусов тепла. В Подмосковье ситуация складывается аналогичным образом. От плюс четырех до плюс девяти.
«Начало недели будет напоминать не месяц май, а классический октябрь», — написал Тишковец.
Вместе с тем в ближайшие 24 часа в столице к дождю может добавиться мокрый снег. А ожидать возвращение «летнего тепла» в мае точно не стоит. Подобная погода будет только в июне.
Ранее 5-tv.ru сообщил, какую солнечную активность ждать метеозависимым.
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