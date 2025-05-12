Прогноз на 12 мая: какую солнечную активность ждать метеозависимым

В ближайшие дни магнитной бури ждать не стоит
Фото: www.globallookpress.com/National Aeronautics & Space Adm
За последние сутки ученые зафиксировали четыре небольшие вспышки класса С.
Обстановка на поверхности Солнца достаточно спокойная. Об этом сообщили ученые из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ. Их прогнозы приводит издание URA.RU.
Индекс солнечной активности расположен на «желтом» уровне. Он составил 4.4 балла из десяти возможных. За последние сутки учеными было зафиксировано четыре небольшие вспышки класса С, однако они никак не повлияют на магнитосферу Земли.
По прогнозам ученых, в ближайшие дни магнитной бури не будет. В понедельник 12 мая магнитосфера Земли останется спокойной. Уровень геомагнитной активности по Кр-индексу — всего три балла.
По словам экспертов, вероятен «зеленый» уровень активности в 68%. Возможность незначительных геомагнитных возмущений — 25%, а шанс магнитной бури — 7%.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что изменения климата сделают лето в Москве и Подмосковье более экстремальным. Будут чаще случаться сильные ветры с порывами до 30 метров в секунду.
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