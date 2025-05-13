МИД прокомментировал слова экс-президента Литвы о российском ядерном оружии

Мария Захарова резко ответила Дале Грибаускайте.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала экс-президенту Литвы Дале Грибаускайте обратиться в Елисейский дворец, где ей составят компанию на тему ядерных зонтиков. Так дипломат прокомментировала РИА Новости слова литовского политика.

«Пусть звонит в Елисейский дворец — там могут составить ей достойную компанию на тему ядерных зонтиков», — сказала Захарова.

До этого Грибаускайте заявила, что российское ядерное оружие уже никого не пугает.

«Не надо бояться и не надо обращать внимания. Это устаревший инструмент», — сказала политик, ее слова привел портал Delfi.

Бывший президент Литвы отметила, что научно-технический прогресс теперь позволяет создавать оружие гораздо опаснее. Как сказала политик, в связи с этим возникает «совсем другой характер войны».

В марте президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к французам заявил, что Россия якобы стала угрозой для ЕС.

По этой причине политик призвал начать обсуждение темы использования французского ядерного оружия для защиты всего Евросоюза.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия считает риторику французского президента угрозой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия никому не угрожает. При этом наша страна не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спецпредставители президента США Уиткофф и Келлог отправятся в Стамбул. У политиков в планах ограничиться наблюдением за переговорами между Россией и Украиной.