В Стамбуле усилили меры безопасности перед переговорами РФ и Украины

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 26 0

В местах скопления людей дежурит бронетехника.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Меры безопасности на фоне переговоров России и Украины усилены в Стамбуле. Встреча представителей двух сторон должна пройти 15 мая. Ситуацию в турецком городе описал корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

По словам обозревателя телеканала, в городе установили дежурство бронетехники в местах скопления людей.

До этого в воскресенье, 11 мая, российский лидер Владимир Путин предложил Украине провести повторные прямые переговоры без всяких предварительных условий. В качестве места встречи политических посланников глава РФ назвал Стамбул.

Ранее, писал 5-tv.ru, были утверждены составы делегаций России и Украины для переговоров. Глава переговоров от РФ — помощник Президента РФ Владимир Мединский. В состав российской стороны также вошли заместитель Министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России (ВС РФ) Игорь Костюков и заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин.

Среди политических деятелей, которые прибудут на встречу от Украины — глава президентского Офиса Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник Зеленского Игорь Жовква.

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