«Тишина неимоверная»: экс-жена Паши Техника о поминках рэпера на 40-й день

Вместе с другом музыканта женщина приехала в церковь.

Бывшая супруга рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев. — Прим. ред.) Ева Карицкая во время поминок на 40-й день после смерти музыканта из жизни не смогла сдержать слез. Женщина связалась с подписчиками в блоге.

В момент общения с поклонниками Ева находилась на парковке у церкви и начала «разговаривать» с покойным музыкантом. Она рассказывала, чем собирается заняться, а потом не смогла успокоиться и показала истинные чувства.

«Здесь церковь построили в глуши, коровы напротив пасутся. Луке (пианист Лука Затравкин — друг Техника и сын художника Никаса Сафронова. — Прим. ред.) сказала: „Пойду с коровами потусуюсь, подожду тебя, когда ты подъедешь“. Здесь просто тишина такая неимоверная», — высказалась Ева, начав плакать.

Позже Карицкая вновь также эмоционально написала в соцсети об этом дне.

«Лука привез цветы. Батюшка помолился за Павла. Невероятная благодарность этому человеку!» — поделалась она.

Паша Техник скончался 5 апреля в Таиланде в возрасте 40 лет. Врачи причиной трагедии назвали септический шок, развившийся из-за тяжелой пневмонии. Артиста похоронили в России.

Ранее, писал 5-tv.ru, бывшая жена Паши Техника запретила его друзьям подходить к могиле рэпера.