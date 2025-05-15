Мединский: российская делегация завтра с 10 утра будет ждать украинскую сторону

Делегация РФ 16 мая будет ждать украинскую с 10 утра, она должна прибыть на встречу, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. Он подчеркнул, что российская делегация прибыла в Стамбул для прямых двусторонних переговоров с Украиной без предварительных условий.

Делегация РФ провела плодотворную встречу с главой МИД Турции, объяснила позицию Москвы по урегулированию украинского конфликта, также заявил Мединский.

«Мы сегодня уже провели очень плодотворную встречу с главой МИД Турции, объяснили нашу позицию», — отметил помощник президента РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД Турции Хакан Фидан и российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским завершили встречу. Об этом стало известно из сообщения турецкого агентства Anadolu со ссылкой на турецкое Министерство иностранных дел.

Дипломатическое общение прошло в президентском офисе Долмабахче в Стамбуле, в то время как российская делегация ждала прибытия украинской.