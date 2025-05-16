Пассажиров Пулково предупредили о задержках рейсов и отсутствии еды

Уже в ближайшее воскресенье пассажиры Пулково рискуют столкнуться с серьезными проблемами — вылет задержат, а в самолетах может не оказаться еды. Все из-за изменений в правилах проверки бортового питания. Как пишут «Известия», раньше компании-поставщики доставляли еду на борт по определенной схеме. А теперь аэропорт поменял место и способ досмотра этих продуктов.

Авиакомпании опасаются, что они просто не успеют получить и загрузить обеды в самолеты. Кроме того, в петербуржском аэропорту де-факто может остаться лишь один участник рынка бортового питания, чей цех расположен на границе зоны аэропорта, а это явное нарушение антимонопольного законодательства. ФАС уже вынесла предупреждение администрации Пулково. И если нарушения не будут устранены до 26 мая, может быть возбуждено анти-монопольное дело.