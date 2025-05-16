Пассажиров Пулково предупредили о задержках рейсов и отсутствии еды

Эфирная новость 42 0

Все из-за изменений в правилах проверки бортового питания.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru

Уже в ближайшее воскресенье пассажиры Пулково рискуют столкнуться с серьезными проблемами — вылет задержат, а в самолетах может не оказаться еды. Все из-за изменений в правилах проверки бортового питания. Как пишут «Известия», раньше компании-поставщики доставляли еду на борт по определенной схеме. А теперь аэропорт поменял место и способ досмотра этих продуктов.

Авиакомпании опасаются, что они просто не успеют получить и загрузить обеды в самолеты. Кроме того, в петербуржском аэропорту де-факто может остаться лишь один участник рынка бортового питания, чей цех расположен на границе зоны аэропорта, а это явное нарушение антимонопольного законодательства. ФАС уже вынесла предупреждение администрации Пулково. И если нарушения не будут устранены до 26 мая, может быть возбуждено анти-монопольное дело.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.31
0.09 90.10
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:00
«Пришлось выпрыгивать из окон»: дебошир с ножом разгромил ресторан в Москве
7:47
Умер Джо Дон Бейкер — звезда трех фильмов о Джеймсе Бонде
7:30
Расчет орудия Д-20 уничтожил диверсионную группу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:05
Новый день — новый очаг: пожары в Забайкалье тушит самолет-амфибия Бе-200
6:50
Пассажиров Пулково предупредили о задержках рейсов и отсутствии еды
6:33
«Ходить в наморднике не вариант»: как защитить собаку от догхантеров

Сейчас читают

Сегодня или завтра? Что известно о переговорах России и Украины в Турции
«Мнение народа»: SHAMAN обратился к Ставрополю после скандала с отменой концерта
Вы выдержите испытание: китайский гороскоп на неделю с 19 по 25 мая
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодиака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу