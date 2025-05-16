Страховые компании зафиксировали рост бытовых травм в майские праздники

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Большинство обращений в праздничные дни были связаны с падениями, порезами и ожогами.

Фото, видео: © РИА Новости/ Владимир Баранов; 5-tv.ru

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На майских праздниках жители России чаще всего обжигались и падали. О самых частых происшествиях «Известиям» рассказали страховщики.

Так, больше половины обращений связаны с бытовыми травмами. Среди них: порезы при работе с инструментами, ушибы и растяжения после падений с лестниц на приусадебных участках, а также ожоги во время приготовления шашлыка.

Дети чаще всего травмировались при падении с качелей, велосипедов и самокатов. Доля обращений в страховую была также связана с происшествиями на дороге. Максимальная выплата по риску «травма» составила 400 тысяч рублей.

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