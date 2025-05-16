В Башкирии произошел взрыв на предприятии по производству парафина

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Срочная новость 29 0

По предварительным данным, под завалами может находиться человек.

Фото, видео: МЧС России; 5-tv.ru

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На предприятии по производству парафина «Свеча» в башкирском городе Салават прогремел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по республике.

«Предварительно в производственном здании в результате нарушения технологического процесса произошла разгерметизация печного оборудования с последующим разрушением здания и горением», — отметили в ведомстве.

В результате взрыва пострадали три человека. Их госпитализировали в тяжелом состоянии. Также вероятно под завалами находится еще один человек. Предпринимаются меры по его спасению.

Сейчас спасатели пытаются ликвидировать возгорание. К тушению привлечены 43 человека и 17 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru сообщил, в многоквартирном доме на улице Генерала Тюленева в Москве произошел взрыв газа. После мощного хлопка вспыхнул пожар. Частично обрушилась крыша и конструкции подъезда.

При тушении на балконе обнаружили тела двух погибших. Кроме того, по данным МЧС, пострадали еще пять человек, в том числе двое детей. А очевидцы рассказали, что происходило сразу после взрыва и как они помогали спасать соседей.

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