Очередной провал: Украина сообщила о потере очередного истребителя F-16

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Украина сообщила о потере очередного истребителя F-16

Фото, видео: www.globallookpress.com/As1 Amber Mayall Raf; 5-tv.ru

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ВСУ заявили о нештатной ситуации на борту.

Этим утром подконтрольные Киеву формирования сообщили о потере еще одного американского истребителя F-16.

Сообщается, что боевой самолет рухнул после нештатной ситуации на борту. Летчик успел катапультироваться. Это третий F-16, уничтожение которого признали Воздушные силы Украины. Известно, что он должен был сбивать некие воздушные цели.

Очевидцы сообщают, что как раз в это время удары по военным целям наносили беспилотники. Взрывы гремели в Винницкой, Киевской, Кировоградской, Черкасской областях и других регионах Украины.

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