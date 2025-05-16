«Устранение ошибок ценой нашего сына»: в отеле Хургады погиб четырехлетний ребенок

Мальчик сорвался с края «бесконечного фонтана».

В Хургаде мальчик четырех лет сорвался с «бесконечного фонтана». Трагедия произошла из-за ошибки отеля. Об этом сообщила мама ребенка Елена в разговоре с 5-tv.ru.

«Часть отеля сейчас достраивается. Туда приезжает огромное количество семей с маленькими детьми. Хочу, чтобы другие отели обратили внимание на эту ситуацию и провели массовую проверку. Получается, что устранение ошибок отеля было ценой нашего четырехлетнего сына. Не было никакой таблички, никакого ограждения. Там даже сотрудников безопасности не было рядом», — прокомментировала она.

Пока мама оформляла документы на въезд в отель Xanadu Makadi Bay в Хургаде, отце с сыновьями четырех и пяти лет вышел на улицу. Так как в холле из-за кондиционеров было достаточно холодно. Рядом со входом находился «бесконечный фонтан», а за ним — техническое пространство глубиной шесть метров. Младший из мальчиков, заинтересовавшись необычным сооружением, забрался на его край.

Когда отец окликнул детей, чтобы они вернулись к нему. Малыш ошибся и шагнул не в ту сторону. Упав с шестиметровой высоты, он разбился. Мальчик умер в госпитале спустя три часа.

Елена также добавила, что они с мужем написали заявление в СК РФ. Если будут выявлены нарушения, то она надеется, что виновные понесут наказание.

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