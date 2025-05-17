Страны Запада позволили себе подорвать международное право, после того как начали вмешиваться в суверенные дела других государств, что привело к неспособности Украины сохранить территориальную целостность. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, когда комментировала слова генсека ООН Антониу Гутерриша.

Генсек ООН 14 мая предположил, что в случае неудачи при попытке восстановления справедливого мира на Украине с учетом сохранения территориальной целостности государства, во всем мире произойдет подрыв международного права и хаос.

«Генеральный секретарь ООН несколько нарушил причинно-следственную связь — все наоборот. Это подрыв международного права привел к неспособности сохранения территориальной целостности и мира на Украине. Кто подорвал — коллективный Запад», — пояснила Захарова в Telegram-канале.

Дипломат уточнила, что на Западе давно и регулярно вмешиваются во внутренние дела стран, влияя на внутренние выборы напрямую и давая взятки, поддерживая агрессивный национализм. Официальные представитель МИД РФ отметила, что западные правительства пренебрегают правами человека, снабжают Украину вооружением и не стремятся исполнять решения Совета Безопасности ООН.

До этого, 6 мая, Захарова заявляла, что секретариат ООН, вероятно, не следует рассматривать как честного брокера в рамках урегулирования конфликта на Украине. Дипломат подчеркивала, что представители ООН не высказывались по поводу «ни одно зверства» киевского режима, даже о доказанных.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 5 марта говорил, что устав ООН — критерий равноправия и справедливости в мире, однако его почти не соблюдают на Западе. В основе новых центров силы, участвующих в достижении договоренностей по будущему, по словам Лаврова, должно находится «невмешательство во внутренние дела, право народов на самоопределение, территориальная целостность и права человека».

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