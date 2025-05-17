Бьют по больному: как магнитные бури влияют на людей с проблемными сосудами

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 16 0

Терапевт Лапа: электромагнитные волны особо опасны после перенесенного инсульта

Терапевт рассказала о влиянии магнитных бурь на людей с болезнями сосудов

Фото: www.globallookpress.com/Erik Reis - IKOstudio

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Даже слабая солнечная активность может оказать существенное воздействие на организм.

Наиболее сильное влияние магнитные бури оказывают на людей с сосудистыми заболеваниями. Об этом в беседе с Газета.ру заявила врач-терапевт Людмила Лапа.

Даже ослабленные электромагнитные волны, доходящие до поверхности Земли, по словам эксперта, могут оказывать выраженное воздействие на человеческий организм. Вследствие чего многие люди, страдающие метеочувствительностью, могут ощущать колебания солнечной активности и болеть после перенесенных инсульта, инфаркта и сосудистых проблем.

Специалист дала рекомендацию обратиться к врачу за назначением лекарств в полном объеме вместо самолечения, а также посоветовала наладить рацион в этот период и питаться легкой и здоровой едой.

Ранее 5-tv.ru писал, как побороть метеозависимость. Справиться с ухудшение самочувствия, выраженного в головных болях и слабости проще с помощью цифрового детокса и здорового сна, а также стоит избавиться от вредных привычек. В такие дни нужно соблюдать водный баланс и принимать контрастный душ от жары.

К тому же, чтобы организм с легкостью перенес неприятный период, нужно отдохнуть от физической нагрузки и укрепить нервную систему.

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