Собянин: В программу реновации включили еще 131 площадку для строительства дом

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 23 0

Они расположены в 11 административных округах и 45 районах Москвы.

Собянин: В программу реновации включили еще 131 площадку для строительства дом

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Перечень площадок, на которых построят жилые комплексы для переселения по программе реновации, расширился на 131 адрес. Постановление по данному вопросу подписал Сергей Собянин по итогам заседания Президиума Правительства Москвы.

«Это позволит возвести 2,7 миллиона квадратных метров нового жилья и расселить 542 старых дома, в которых живут почти 100 тысяч человек», — написал мэр Москвы в своем Telegram-канале.

Новые площадки расположены в 11 административных округах и 45 районах Москвы.

Из 131 адреса 129 площадок расположены на месте домов, включенных в программу реновации. Таким образом, город продолжает формировать перечень зданий, которые строят в рамках второй волны этой программы.

Всего в нее входит 5176 домов. Это около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. В них проживает около одного миллиона москвичей.

Для новостроек подобрали 801 площадку. На сегодня ввели в эксплуатацию уже 5,8 миллиона квадратных метров жилья, что позволит расселить свыше 1200 старых домов. Ведется проектирование и строительство еще около 10,5 миллиона квадратных метров жилья.

Город помогает новоселам в переезде. В центрах информирования можно получить консультацию представителей Департамента городского имущества, Московского фонда реновации, префектуры, управляющей компании, генерального подрядчика и других экспертов.

С начала реализации программы закончено либо идет переселение около 206 тысяч горожан. В семи районах Москвы — Раменки, Северный, Молжаниновский, Коммунарка, Старое Крюково, Южное Медведково и Ясенево — она полностью завершена.

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