«Россия больше не смотрит на Запад»: SHAMAN о своем участии в возрожденном «Интервидении»

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 1 588 0

SHAMAN об «Интервидении»: Россия больше не смотрит на Запад

«Россия больше не смотрит на Запад»: SHAMAN о своем участии в возрожденном «Интервидении»

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

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Россия, заявил артист, это геополитическая держава, с которой считается весь мир.

Возрождение музыкального конкурса «Интервидение» в России — это символический шаг в сторону культурной независимости нашей страны. Об этом заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, заявил эксклюзивно 5-tv.ru.

«Для меня это еще одно свидетельство того, что мир меняется, даже не так — меняется глобальный миропорядок. И Россия в нем занимает место геополитической державы, с которой считается весь мир! Может, это прозвучит немного пафосно, но вот по ощущениям именно так…» — отметил артист.

SHAMAN подчеркнул, что Россия больше не смотрит на Запад, не повторяет за ним, не ждет из-за бугра примеров для подражания. Вместо этого наша страна, уверен артист, идет по своему пути, наполненному собственными ценностями и традициями.

А отвечая на вопрос, чем «Интервидение» отличается от «Евровидения», артист пошутил: «А что такое Евровидение?»

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что музыкальный критик Сергей Соседов объяснил выбор SHAMAN участником «Интервидения». По его мнению, на конкурс стоит отправлять молодых исполнителей, которые успели заявить о себе на всю страну.

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