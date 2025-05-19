«Успех русского балета в мире — это Григорович»: Николай Цискаридзе о смерти легендарного хореографа

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 21 0

Цискаридзе: русский балет обязан своим успехом в мире Григоровичу

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Куденко; 5-tv.ru

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Народный артист скучает по порядку, который ранее царил в творческой среде.

Русский балет обязан своим успехом в мире Григоровичу. О смерти легендарного хореографа народный артист России и ректор Академии русского балета имени А. Вагановой Николай Цискаридзе рассказал 5-tv.ru.

«Сегодняшний успех русского балета в мире — это Григорович. И если вы понимаете, и тот репертуар, который он создал, это, конечно, в миллион раз превышающий все, что было создано в нашей стране за последние, наверное, 70 лет», — подчеркнул артист балета.

Цискаридзе с печалью отметил, что и он, и многие другие артисты в России скучают по порядку, который был при Юрии Григоровиче.

«В работе он был очень жесткий, очень. У него, понимаете, даже народные артисты ходили по струнке. Когда кто-то хотел что-то, что ему не полагалось, получал по мозгам с большой лихвой… Но если он видел талант, если он кого-то любил и кто-то, действительно, делал что-то хорошо, то этот человек получал безграничную любовь», — отмечает народный артист.

Ранее 5-tv.ru писал, что Цискаридзе расстроен смертью скульптора Церетели. Он также поделился кадрами памятника братству народов, истории и языку. Цискаридзе отметил, что колонна, высота которой составляет 40 метров, была спроектирована Церетели совместно с поэтом и архитектором Андреем Вознесенским.

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