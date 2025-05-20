Владимир Путин осмотрел выставку в музыкальной школе «Сириус»

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Экскурсию для российского лидера провела руководитель фонда «Талант и успех».

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

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Президент РФ Владимир Путин осмотрел выставку в музыкальной школе образовательного центра «Сириус». Экскурсию для главы государства провела руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

Она представила президенту проект развития территории. Так в октябре планируют открыть концертный зал. Кроме того, там сейчас работают над благоустройством парка, который будет отражать красоту флоры Кавказа.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин встретился с учащимися, выпускниками и педагогами музыкальной школы «Сириус», которая стала 12-й среди средних специальных музыкальных школ России, которые дают своим учащимся и музыкальное, и среднее образование. Общаясь с детьми, президент подчеркнул: музыка обогащает и формирует личность человека.

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