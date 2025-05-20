На одной волне: в Евросоюзе обеспокоены результатами разговора Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп разговаривали «на ты», не спешили прощаться и даже обсудили семейные вопросы. Но в центре внимания не только взаимные комплименты и украинский конфликт, но и деловые отношения Москвы и Вашингтона. Тот же Трамп весьма оптимистично настроен на развитие торговли и совместных проектов. И, конечно, на все это обратили внимание в Европе. И ужаснулись. Ведь еще до телефонного разговора еврочиновники выстроились в очередь к Трампу, чтобы добиться от него жесткости в отношении Москвы. С подробностями — корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Разговор Путина и Трампа — тема, которая сейчас на первых полосах крупнейших мировых изданий и на экранах ведущих западных телеканалов.

Журналисты с горечью констатируют: это очередной дипломатический прорыв Путина. Вашингтон не ввел «зубодробительные» санкции против России. А ведь на это так надеялись все европейские ястребы, звоня в Белый дом по несколько раз в день. Трамп уже прокомментировал двухчасовую беседу, сделал много любопытных заявлений. Но репортеры все не унимались: а как же санкции и что же будет дальше с Украиной?

«Почему вы до сих пор не усилили санкции против России?» — спросили американского президента.

«Потому что я думаю, что есть шанс чего-то добиться», — сказал Трамп.

«Делает ли Украина достаточно для достижения мира?» -спросили еще раз журналисты.

«Я лучше отвечу вам на этот вопрос через пару недель. Сейчас я не могу ответить ни да, ни нет. С (президентом Украины Владимиром. — Прим. ред.) Зеленским нелегко иметь дело. Думаю, что он хочет остановиться, но ответить на этот вопрос я смогу только через две недели или месяц», — сказал глава США.

Реакция Евросоюза: глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен протокольно благодарит американского президента за его миротворческие усилия, канцлер Германии Фридрих Мерц при этом анонсирует новые антироссийские санкции. Видимо, для того, чтобы мир стал прочнее и сильнее.

«Если Европа не одумается, она окажется по другую сторону баррикад в вопросах национальной безопасности США. Ее больше не будут воспринимать как союзника, продвигающего общие цели и интересы, а скорее как противника, который активно мешает американским стратегическим приоритетам», — предупредил экс-разведчик США Скотт Риттер.

Расчет европейцев, говорят политологи, был в том, чтобы убедить Вашингтон: Москва якобы не заинтересована в мире. В идеале Трамп должен был присоединиться к новым санкциям и выйти из переговорного процесса, но этого не произошло. Вопрос о дедлайне и временных рамках для возможного прекращения огня на Украине во время разговора не обсуждался. Эта кропотливая работа не терпит суеты. А о чем конкретно договорились Россия и США, рассказал сам Владимир Путин после разговора с американским коллегой.

«Мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру. Договорились с президентом Соединенных Штатов о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как, например, как принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей», — сказал президент России после беседы с Трампом.

Работа над меморандумом — процесс сложный и не быстрый, а о конкретных сроках говорить пока рано, по словам пресс-секретаря президента. Но Москва и Киев продолжают прямые контакты.

«Контакты, собственно, сейчас воссозданы, что на данном этапе достаточно важно. Будут формулироваться проекты и с российской стороны, и с украинской. Будет произведен обмен этими документами и затем сложные контакты по выработке все-таки единого текста», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Украинское урегулирование стало главной, но не единственной темой. Укрепить доверие между странами поможет новый обмен заключенными. Сейчас прорабатывается очередной по формуле «9 на 9». Лидеры обсудили восстановление торгово-экономического сотрудничества, общались на «ты». Трамп сказал, что у него всегда найдется время для разговора с Владимиром Путиным — в любое время, а это говорит о многом всем, прежде всего Украине и Европе.