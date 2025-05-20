Стоимость проезда в Москве на городском транспорте изменится с 1 июня

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Выгоднее станет расплачиваться с помощью биометрии.

Стоимость проезда в Москве на городском транспорте будет скорректирована с 1 июня

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

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С 1 июня в Москве вырастут цены на проезд в городском транспорте — в среднем на 5%. Причина — рост затрат на топливо, электричество и техобслуживание. Об этом сообщил портал mos.ru.

Поездка на метро, МЦК, МЦД и наземном транспорте по «Кошельку» на карте «Тройка» теперь обойдется в 67 рублей. В пригороде — 90 рублей вместо прежних 84-х. Исключение — биометрия: здесь цена остается самой выгодной — 63 рубля за поездку.

Биометрией уже пользуются более 400 тысяч человек. Она дешевле оплаты картой и билетом и позволяет быстрее проходить турникеты.

Важно: бесплатные пересадки сохраняются. Тариф «90 минут» по-прежнему выгоден тем, кто комбинирует транспорт.

В материале отмечается, что безлимитные тарифы на 30, 90 и 365 дней в Москве остаются одними из самых доступных по России.

Чиновники уверяют: все дополнительные средства пойдут на развитие транспорта. В последние годы Москва активно расширяет транспортную сеть — с 2010 года число станций метро выросло в 1,6 раза, появились МЦД и новые трамвайные маршруты. Город также первым в мире внедряет современные способы оплаты — от биометрии до систем быстрых платежей.

Ранее 5-tv.ru писал, что в центре Петербурга ограничили использование электросамокатов.

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