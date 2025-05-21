Проживающие в Великобритании россияне отметили неприятную черту англичан

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 54 0

Проживающие в Великобритании россияне отметили любовь британцев к черному юмору

Проживающие в Великобритании россияне отметили неприятную черту англичан

Фото: www.globallookpress.com/EPA

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Британцы не спешат сближать с новыми знакомыми и раскрывать им подробности своей жизни.

Семейная пара Екатерины и Патрика, которые переехали в Великобританию, поделилась своими трудностями в общении с местным населением. Об этом они рассказали в беседе с Lenta.ru.

Они познакомились в Имперском колледже Лондона, поженились и остались жить в Великобритании.

Патрик за годы жизни в этой стране понял, что у англичан, к примеру, отсутствуют комплексы в плане юмора. Как отметил мужчина, британский юмор, по его словам, немного, что называется, черный. Местные жители могут шутить практически над всем.

«Чтобы не потерять уважение, нужно отшучиваться на все эти гадости», — назвала способ оптимального общения с британцами Екатерина.

Но несмотря на желание много и часто шутить, местные жители довольно закрыты. Семейная пара отмечает, что сближаются с новыми знакомыми, британцы не охотно.

«Со временем ты понимаешь, что они тебе не друзья. Просто вежливые», — пояснила собеседница.

Ранее 5-tv.ru писал, что американский блогер переехал в Россию ради комфорта своей семьи.

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