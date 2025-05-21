Встречи с каскадерами и мотошоу пройдут в выходные в столичном кинопарке «Москино»

Гости смогут прокатиться на ретроавтомобилях и увидеть ковбойскую дуэль.

Каскадеры из России, Армении, Беларуси и Грузии выйдут на сцену в кинопарке «Москино», чтобы показать, как снимается экшен. Увидеть погони, драки, падения и даже сцены с горением можно будет 24 и 25 мая. Об этом сообщили на портале mos.ru.

Самых юных зрителей ждут мини-уроки езды на мотоцикле и фотозоны, где каждый сможет почувствовать себя героем блокбастера.

В «Улицах Берлина» — перестрелки и погони, как в военных драмах. В «Ковбойском городке» — налет на банк, скачки и зрелищные падения с крыш. «Питерский бар» погрузит в 1990-е с драками, перевернутыми столами и сценами по мотивам «Брата-2». В «Москве 40-х» — ретроавтомобили, стрельба и трюки в стиле нуар.

В субботу в «Театре Гонзаги» зрители встретятся с Варварой Никитиной — вице-президентом Гильдии каскадеров России, а также с каскадерами Нино Даисадзе из Грузии, Арманом Берикяном из Армении и Александром Ситником, постановщиком трюков на киностудии «Беларусьфильм».

А в воскресенье выступят актеры Евгений Богородский, награжденный за работу с животными в кино, и Владимир Карпович, чья фильмография — это свыше 300 лент, включая «Брат-2» и «9 роту». Они поделятся историями со съемок, расскажут о трюках, которые не попали в кадр, и о тех, что запомнились навсегда.

В оба дня с 17:00 до 19:00 пройдут встречи с Александром Иншаковым, президентом Гильдии каскадеров и человеком, стоящим за экшеном в «Бригаде» и «Человеке с бульвара Капуцинов». А с 15:00 до 16:30 — выступления дуэта фехтовальщиков «Бретер» с поединками, отточенными до миллиметра.

Финалом двух дней станет церемония награждения: 25 мая в 19:00 директор кинопарка Кирилл Косенко и каскадер Александр Иншаков подведут итоги и объявят лучших постановщиков и исполнителей трюков.

Также в эти дни в кинотеатре «Москино» покажут «Приключения Паддингтона», «Кракена», «В списках не значился», «Соловей против Муромца» и многие другие семейные фильмы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что художественно-документальный фильм «Александр I» сняли в кинопарке «Москино».