Владимир Путин посетил Курскую АЭС-2 в Курчатове

Один из объектов, которые посетил накануне в Курской области глава государства Владимир Путин, это строящаяся Курская АЭС-2 в Курчатове. Именно этот город был тактической целью ВСУ во время вторжения на российскую территорию в августе прошлого года. Но тогда боевиков остановили на полпути.

Сегодня уже вся область от оккупантов зачищена. И встает вопрос восстановления. Новая современная атомная электростанция для обозримого развития региона крайне важна. Пока же на повестке более насущные вопросы. Это разминирование территорий, которые были захвачены и помощь людям, оставшимся без жилья. И это были главные темы во время визита президента. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев знает детали этой поездки.

Ночью президент проводит встречу с волонтерами, которые с первых дней оккупации эвакуировали мирных жителей в безопасные районы. Сейчас они под обстрелами доставляют жителям продукты и лекарства. Владимир Путин благодарит их.

«Вы делаете очень важное и благородное дело. И благородное, и важное. И судя по тому, что вы здесь сейчас говорили, это, к сожалению, еще и опасное дело», — сказал Путин.

На освобожденных землях еще крайне опасно, противник продолжает наносить удары с помощью беспилотников, но волонтеры даже в таких условиях восстанавливают дома и памятники. Активисты волонтерской роты собрали в каталог целый список поврежденных украинскими боевиками монументов Великой Отечественной войны.

«Понятно, понятно, с кем мы воюем. Если напрямую уничтожают памятники времен Второй мировой войны. Понятно. Это дает нам все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма. Чего же еще? А как по-другому определить? Так и есть. И даже на конкурсе идиотов они заняли бы второе место. Почему? Потому что идиоты. Делая то, что они делают, они показывают, кто они такие есть», — подчеркнул президент.

Проблемы на местах Владимир Путин обсуждает с руководителями районов. Главный вопрос, который задают жители чиновникам, когда они смогут вернуться в свои дома, но некогда оккупированные украинскими боевиками земли еще не полностью разминированы.

Заминирован может быть каждый такой дом. Боевики уходили спешно. Оставляли после себя много различных мин, снарядов. Поэтому каждый предмет имеет большую опасность.

Каждый метр освобожденной территории сейчас прочесывают саперы Международного противоминного центра, МЧС, «Барс-Курск». Работы очень много. Владимир Путин предлагает усилить группировку.

«Нужно обеспечить безопасность, а это, прежде всего, с разминированием территории и, прежде всего, территории населенных пунктов», — отметил российский лидер.

Но многим жителям некуда возвращаться — отходя, украинские боевики не оставили ни одного целого дома — регион просит президента сохранить выплаты пострадавшим. Люди начали получать компенсацию в феврале по личному решению Владимира Путина.

«Согласен. Так нужно сделать до тех пор, пока люди не смогут вернуться в свои дома», — подчеркнул президент.

Люди сейчас получают и выплаты за жилье — те, кто частично или полностью потерял свой дом, но нуждаются в поддержке и те, чьи дома стали непригодны в период эвакуации. Волонтеры просят президента помочь людям, но вопрос, как выяснилось, уже решен.

«Люди не виноваты, что жилье пришло в негодность. Это не по их вине произошло. Поэтому, безусловно, нужно поддерживать — решение принято. Теперь только я вас попрошу… Поскольку вы занимаетесь молодежью деятельностью, внимательно контролировать», — добавил Путин.

Президент на встрече отмечает мужество самих волонтеров и глав муниципалитетов, которые в начале оккупации помогали вывозить мирных жителей в безопасные районы и сейчас привозят продукты и лекарства. Владимир Путин награждает победителя премии «Служение» в номинации «мужество и героизм — на благо служение Родины» главу одного из сельских советов.

Главы сел и районов благодарят Владимира Путина за помощь региону. Сейчас важно сплотиться всем, чтобы помочь тем, кто пострадал от действий ВСУ.