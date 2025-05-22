Путин: главная задача России сегодня — сбережение народа и культуры

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 26 0

Пример такой деятельности демонстрирует руководитель Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Важнейшая задача России сегодня — сбережение русского народа, его культуры и духовности. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Сенатского дворца в Кремле.

«Уважаемые друзья, важнейшая задача сегодня — это сбережение нашего народа, его культуры и духовности, лучших образовательных и просветительских традиций», — сказал Путин.

Он отметил, что наглядный пример такой деятельности — это Государственный исторический музей под руководством Алексея Константиновича Левыкина. Экспозиции охватывают историю России от каменного века до начала ХХ века. Всего в музее 39 выставочных залов, в каждом из которых представлены артефакты ушедших эпох — например, первая русская монета или книга Ивана Грозного.

Путин добавил, что в церемонии вручения госнаград приняли участие представители промышленности, здравоохранения, образования, а также известные артисты и музыканты.

«Все вы — мастера своего дела, люди большой отваги и ярких дарований. Награды государства, общественное признание — важный знак того, что такие люди, как вы, нужны России», — сказал российский лидер.

Глава государства заявил, что, объединившись, русский народ сможет справиться с любыми трудностями и ответить на любые вызовы.

«Вместе с миллионами таких же тружеников, созидателей, героев, как сплоченный единый народ и, как недавно прозвучало на встрече с волонтерами в Курске, как одна команда, мы решим любые задачи», — заключил Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин вручил Лаврову орден Андрея Первозванного.

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Путин: главная задача России сегодня — сбережение народа и культуры

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