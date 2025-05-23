Первые выпускники уже начали сдавать ЕГЭ в Приморье, на Камчатке и Сахалине

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В России стартовал основной период сдачи экзаменов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Тема:
ЕГЭ

Более 27 тысяч выпускников сегодня отправятся сдавать ЕГЭ в Северной столице. В России стартовал основной период сдачи единого госэкзамена.

Сегодня это предметы по выбору — история, литература и химия. В этом году вырос интерес к естественным дисциплинам. В топе — физика, информатика и биология, а химия впервые обошла историю и английский язык. Для выпускников в Приморье, на Сахалине и Камчатке первый этап уже начался.

А в Приморье решили поощрять учеников, которые получат наивысшую оценку за испытания. Это выплата в сто тысяч рублей за каждый предмет. Но получат ее только те, кто решит поступать в местные ВУЗы. Власти хотят таким образом простимулировать молодежь оставаться в регионе.

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