Жителей Петербурга предупредили о грозе и сильном ветре

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В Северной столице объявлен желтый уровень опасности.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Грозы и порывистый ветер до 15-ти метров в секунду ожидают сегодня в Петербурге и Ленобласти. В Северной столице объявили желтый уровень опасности.

Непогода затронет и соседние области. Все дело в теплом атмосферном фронте, который сейчас проходит над регионом. С одной стороны, он принес по-настоящему летние температуры — до плюс 24-х градусов. Но с другой — в любой момент могут начаться проливные дожди.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россиянам пообещали жаркое лето в 2025 году. Июль может стать самым знойным за последние 30 лет. Отклонения от климатической нормы на несколько градусов будут по всей стране — от Петербурга до Красноярска.

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