Россиянам пообещали жаркое лето в 2025 году

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Июль может стать самым знойным за последние 30 лет.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Пожароопасная обстановка этим летом будет во многих регионах России. По данным синоптиков, уже завтра в Петербурге ожидается +23. В Москве — +25. А дальше температура будет еще выше.

Июль может стать самым знойным за последние 30 лет. Отклонения от климатической нормы на 2–3 градуса будут по всей России — от Северной столицы до Красноярска. Теплее обычного будет даже на Дальнем Востоке и в Арктике.

При этом в прогнозе практически нет дождей. В Ростовской области может выпасть в три раза меньше осадков.

Глобальное потепление, по словам руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в нашей стране проходит в 2,5 раза быстрее, чем в остальном мире.

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