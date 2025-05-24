Баржу времен ВОВ нашли на дне Ладожского озера

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На затонувшем судне обнаружили штык от винтовки и экипировку моряков.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Удивительные находки сделали на дне Ладожского озера. Дайверы обнаружили баржу времен Великой Отечественной войны. Такие использовали для доставки продовольствия в блокадный Ленинград.

Судно затонуло на глубине примерно 20 метров. На барже нашли штык от винтовки, а также ботинки и сапоги, принадлежавшие морякам.

А в Красноярске этой весной археологи обнаружили фундамент дома времен Екатерины Великой, об этом сообщал 5-tv.ru. Основная часть пока скрыта под землей, но, скорее всего, это так называемый дом-пятистенок — конструкция была популярна на Руси. Квадратный или прямоугольный дом с несущей стеной по центру.

Сейчас археологи аккуратно обметают все конструкции, чтобы понять точную планировку этого здания.

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