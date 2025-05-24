Киностудия Горького снимает авантюрную комедию о путешествиях во времени

Продюсерский центр Киностудии Горького при поддержке Министерства культуры РФ начал съемки авантюрного исторического ромкома с элементами фантастики «Московская касса невест», сообщает «Мослента».

История разворачивается в недалеком будущем, когда уже были созданы передовые технологии, такие как цифровой детектор лжи и машина времени.

В этот момент Лаврик (Алексей Воробьев), известный своей склонностью к обману и увлечению женщинами, был разоблачен. Однако триллиардер Больцман (Егор Дружинин) предлагает ему шанс исправить свою репутацию, если он выполнит для него определенное задание.

Лаврик отправляется в прошлое, в 1913 год, чтобы похитить из московской кассы невест ценный артефакт — кубок Гименея. Однако его планы осложняются тем, что ему нужно жениться на свободолюбивой девушке Варе (Анна Богомолова), которая не планирует выходить замуж.

Примечательно то, что московская касса взаимопомощи невест действительно существовала в столице в начале XX века.

Фильм сочетает экшен, романтику и костюмированную комедию. Съемки будут проходить в музеях, усадьбах и современных локациях. Это первый игровой проект Киностудии Горького в год ее 110-летия.

«Мой персонаж — мечта любого артиста, он невероятно живой, динамичный, и готовый к любым авантюрам. Мне очень нравится, что в фильме встречаются прекрасное прошлое и возможное», — сказал Алексей Воробьев.

Роман Маякин добавил, что съемки в исторической картине позволяют почувствовать дух другой эпохи.