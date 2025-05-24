ВС РФ нанесли ракетный удар по судну с военным грузом, шедшему в порт Одессы

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 1 264 0

Удар был осуществлен с помощью «Искандера».

искандер

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Российские силы нанесли 23 мая ракетный удар по контейнеровозу, который осуществлял перевозку имущества военного назначения в порт Одесса, а также по складу контейнеров в данном порту.

Как сообщили в Минобороны РФ, удар был нанесен с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер».

«На судне находилось около 100 контейнеров с грузом военного назначения, в том числе БЭКи (безэкипажные катера. — Прим. ред.), БПЛА и боеприпасы», — отметили в российском военном ведомстве.

После поражения целей произошла вторичная детонация выгруженных на причал боеприпасов и контейнеров, а также сильный пожар.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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