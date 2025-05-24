«Лучший день за последний год»: военные ВС РФ поделились эмоциями после обмена

Сейчас они находятся на территории Белоруссии.

Для российских бойцов день обмена пленными, по их собственным словам, стал лучшим за последний год. Кадры возвращения наших военных публикует Минобороны РФ.

«Всем спасибо. Огромное спасибо. Все предоставили, абсолютно. И медицину, и одежду, и покушать. И поговорили с каждым», — рассказал один из них.

Россия вернула 24 мая из украинского плена еще 307 военных в рамках обмена по формуле «1000 на 1000». Сейчас они находятся в Белоруссии, получают необходимую медицинскую и психологическую помощь, уже совсем скоро окажутся на Родине.

«Наверное, это один из самых лучших дней за последний год. Благодарю Российскую Федерацию за то, что позаботились. Большой обмен — это очень хорошо. Много людей попадут домой к своим родным, к своим близким. Не знаю, просто эмоций у меня может на лице не видно, но в душе и в сердце у меня очень радостные эмоции», — рассказал другой военный.

В Минобороны РФ отметили, что инициированный РФ масштабный обмен пленными будет продолжен в ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что два самолета с 270 военнопленными приземлились 23 мая в Подмосковье.