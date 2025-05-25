У противника нет шансов: ВС РФ отрезают пути снабжения ВСУ в районе села Юнаковка

Один из участников совещания с президентом Николай Волобуев, глава Беловского района, на следующий день попал под удар дрона. Президент позвонил ему и заверил, что это преступление не останется без наказания. К слову, это было четвертое покушение на этого курского муниципального служащего. Как мы будем отвечать и как уже отвечаем — в репортаже из приграничья корреспондента «Известий» Эмиля Тимашева.

Сумская область. Так выглядит новый участок фронта на Украине. Продвигаясь все дальше от границы Курской области наши войска формируют полосу безопасности.

Наши войска продвигаются с нескольких сторон, отрезая пути снабжения ВСУ в районе села Юнаковка. Это ключевой логистический узел боевиков. Прямо сейчас российские штурмовики зачищают соседние село Локня. А это кадры оставленных боевиками приграничных позиций.

Киев объявил о массовой эвакуации людей из Сумской области. Это может коснуться 200 населенных пунктов. От обиды за поражения под Курском Киев перешел к откровенному террору, усиливая обстрел мирных кварталов Курского приграничья.

Эта автомойка, по которой был нанесен удар, находится в оживленной части города, здесь можно увидеть, насколько серьезный был удар. От ракетного обстрела пострадали около 12 человек. В том числе и дети.

За несколько дней до обстрела был госпитализирован и глава Беловского района. Боевики пытались взорвать его машину FPV-дроном.

«Дрон попал в машину, я вывалился на асфальт и упал в кювет, выполз на обочину, лег на спину, поднял руки вверх, проезжал автомобиль военных, который меня доставил в больницу», — рассказал глава Беловского района Курской области Николай Волобуев.

Это уже четвертая попытка покушения на Волобуева. В прошлый раз глава района был контужен, когда развозил жителям гуманитарную помощь.

За несколько дней до теракта Николай вместе с волонтерами встречался с Владимиром Путиным. Говорили о восстановлении приграничья Курской области. Тогда президент отметил мужество активистов и глав муниципалитетов, которые с риском для жизни в дни оккупации помогали жителям и сейчас продолжают свою работу.

«После пролетов убираем во дворе шифер, стекла, кирпичи, которые вылетали из зданий, чтобы все было чистенько, и люди могли возвращаться в свои дома», — сказал начальник оперативного штаба ВСКС Денис Солдатов.

Возвращения ждут еще тысячи жителей. Но все поездки в сторону границы пока опасны. В небе ударные беспилотники, на земле — вражеские мины. Лесопосадка в районе села Русское Поречное.

Идем очень аккуратно, все внимание под ноги. Одно неловкое движение и вот, красным помечено, лежит лепесток. Даже касание одной ветки может спровоцировать взрыв.

По поручению Владимира Путина в Курскую область прибыло усиление группировки саперов. В поле гектар за гектаром расчищают роботы-саперы.

Так работает инженерная установка Сталкер. Это, можно сказать, комбайн, который проходит все поле вдоль и поперек, разминируя любые взрывные устройства, которые ему попадаются.

«Где саперы не могут пройти, запускаем технику, идет уверенно, хлопает все, практически ничего не оставляет», — говорит военнослужащий с позывным «Сапер».

Враг оставил после себя десятки, если не сотни тысяч мин и снарядов. Поэтому саперы предупреждают мирных жителей, пока воздержаться от самостоятельных поездок в освобожденное приграничье.