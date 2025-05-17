«Как быть? Ужас»: Максим Матвеев о пугающем моменте в воспитании детей

Артист хочет максимально раскрыть потенциал наследников.

В воспитание детей страшно то, что они в будущем не сумеют проявить все свои способности и реализоваться в жизни. Таким волнительным моментом актер Максим Матвеев поделился с проектом «5 книг», на который сослалось издание Газета.ру.

Артист переживает, так как не может полностью повлиять на благополучие своих наследников в дальнейшем.

«При определенном включении в их жизнь, в их развитие добавляется колоссальное количество страхов, с которыми не понимаешь, как быть. Чтобы они реализовались так, как им того хотелось, чтобы они по максимуму раскрыли свой потенциал», — пояснил свою позицию он.

К тому же артист отметил, что по-настоящему его пугает невозможность учесть все факторы, которые скажутся на состоянии сыновей. Хотя на отдельные составляющие, по словам Матвеева, он оказать воздействие сумеет.

«Есть определенные зоны, на которые ты можешь иметь влияние, а есть те, на которые не можешь. Ужас», — говорил артист.

У актрисы Лизы Боярской и Максима Матвеева двое сыновей — старший Андрей, которому недавно исполнилось 13 лет, и младший Григорий. Первый наследник пары не особо рад профессии своих родителей.

«Он не в восторге от того, что его родители артисты, и немного этого стесняется. Я такая же была в его возрасте», — поясняла Лиза Боярская в интервью с 7Дней.ru.

Ранее, писал 5-tv.ru, Боярская рассказала об отношениях с Матвеевым.