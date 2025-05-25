Собянин: восемь тысяч человек участвовали в московском этапе полумарафона «ЗаБег. РФ»

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 15 0

Соревнования стартовали одновременно во всех регионах страны — от Камчатки до Калининграда.

Собянин: восемь тысяч человек участвовали в московском этапе полумарафона «ЗаБег. РФ»

Фото: mos.ru

Завершился московский этап самого массового полумарафона страны «ЗаБег. РФ». Победителями на дистанции 21,1 километра стали Владимир Никитин и Луиза Дмитриева. Их результаты — 1 час 37 секунд и 1 час 11 минут 14 секунд соответственно. Всего в соревнованиях приняли участие около восьми тысяч человек. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

«“ЗаБег. РФ» — большое событие для всей страны. Состязание уже установило два рекорда Гиннесса как «Полумарафон, объединивший самое большое количество городов одновременно» (в 2020 и 2021 годах)», — написал мэр Москвы.

Соревнования, проводившиеся уже в девятый раз, стартовали одновременно во всех регионах страны — от Камчатки до Калининграда.

Помимо полумарафона, участники могут выбрать забеги на один, пять и 10 километров. Старт и финиш расположены в самом сердце города — на Васильевском спуске, а маршруты проходят по знаковым местам Москвы. Продолжаться забеги будут весь день. В них примут участие около 40 тысяч человек, что станет рекордным показателем.

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