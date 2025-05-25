«Мы уже дома»: освобожденные из плена военнослужащие РФ поделились своими эмоциями

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 68 0

Освобожденные из плена российские военные верили в свое возвращение на родину

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские бойцы ждут встречи с родными и близкими.

Бойцы России, которые вернулись из украинского плена в рамках финального этапа обмена по формуле «1000 на 1000», поделились своими эмоциями о возвращении на Родину. Кадры опубликовало Минобороны РФ.

У всех военнослужащих на лицах улыбки, а из салона автобусов звучит громогласное: «Ура». Тем самым они радостно отмечают свое возвращение с подконтрольной киевскому режиму территории.

«Все-таки знали: в любом случае обменяют. Настал момент, который нам нужен был. Сейчас ждем, что будет дальше, куда поедем. Мы уже дома», — сказал один из военнослужащих.

Другой боец удивлен, поскольку до самого последнего момента не верил, что все получится. Но так или иначе все благодарны российскому лидеру Владимиру Путину, что был организован обмен и они, наконец-то, снова повстречаются с родными и близкими.

«Спасибо Родине, нашему президенту за то, что не забыли», — сказал один из вернувшихся домой бойцов. 

Договоренность об обмене пленными является результатом переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле. Встреча состоялась 16 мая и продлилась два часа. В настоящее время бойцы находятся на территории Белоруссии, им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные рассказали о пытках в плену ВСУ.

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