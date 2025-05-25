Военный ВС РФ после 500-дневного плена прочитал стихи: «В капле росы надежду найти»

Военный ВС РФ передал эмоции от возвращения на Родину строчками стихотворения
Фото, видео: 5-tv.ru
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Прошел последний этап обмена пленными между Россией и Украиной.
Вернувший из плена ВСУ российский военный поделился тем, что его эмоции от возвращения в Россию лучше всего передают строчки из стихотворения. Об этом он признался в беседе с 5-tv.ru.
«В каждой былинке дрожь — та, что роднит со звездой. Лишь, снизойдя, дождь дарит всеобщий покой. Буду птицу просить новый день помочь обрести, чтобы в капле росы вновь надежду найти», — продекларировал Сергей.
Строки, которыми он описал свои чувства, принадлежат авторством Тамаре Башмаковой. Они легли в основу песни композитора Валерия Маковейа «Ни на кого не молюсь».
Также военный отметил, что пробыл в неволе 500 дней. Условия содержания, по его словам, были «достойные, как в плену».
Ранее 5-tv.ru показал кадры того, как самолета с вернувшимися из плена военными ВС РФ приземлился в Подмосковье. Именно на нем прилетел Сергей. Возвращение стало последним этапом в обмене между Украиной и Россией по формуле «1000 на 1000». Договоренность о нем были достигнуты в рамках переговоров в Стамбуле 16 мая.
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