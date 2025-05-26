Самый знойный июнь: в России ожидается жара свыше 30 градусов

Синоптик Ильин: в некоторых городах России жара будет свыше 30 градусов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Во многих городах прогнозируется пожароопасная обстановка.
В начале июня в некоторых регионах России температура повыситься до плюс 30 градусов. Об этом в беседе с изданием aif.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
Ожидать жару в начале лета стоит южным степным районам Европейской части страны, в Поволжье и в Центральном федеральном округе. По словам эксперта, показатели превысят климатическую норму до восьми градусов.
В Сибири и на юге Урала погодная ситуация будет меняться. Ожидаются кратковременные похолодания. Вместе с тем возможны ливни, грозы и прерывистый ветер.
В Москву же жара пришла на неделю раньше обычного. Температура уже поднималась до +26, но и это не предел. Тропическая погода задержится на еще две недели. Кроме того, во многих городах прогнозируется пожароопасная обстановка. Июль, как предупреждают синоптики, может стать самым знойным за последние 30 лет.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Забайкальском крае ситуация с природными пожарами осложняется погодными условиями. Общая площадь возгораний превысила один миллион гектаров.
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