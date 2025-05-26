Самый знойный июнь: в России ожидается жара свыше 30 градусов

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 23 0

Синоптик Ильин: в некоторых городах России жара будет свыше 30 градусов

Самый знойный июнь: в России ожидается жара свыше 30 градусов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Тема:
Погода

Во многих городах прогнозируется пожароопасная обстановка.

В начале июня в некоторых регионах России температура повыситься до плюс 30 градусов. Об этом в беседе с изданием aif.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Ожидать жару в начале лета стоит южным степным районам Европейской части страны, в Поволжье и в Центральном федеральном округе. По словам эксперта, показатели превысят климатическую норму до восьми градусов.

В Сибири и на юге Урала погодная ситуация будет меняться. Ожидаются кратковременные похолодания. Вместе с тем возможны ливни, грозы и прерывистый ветер.

В Москву же жара пришла на неделю раньше обычного. Температура уже поднималась до +26, но и это не предел. Тропическая погода задержится на еще две недели. Кроме того, во многих городах прогнозируется пожароопасная обстановка. Июль, как предупреждают синоптики, может стать самым знойным за последние 30 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Забайкальском крае ситуация с природными пожарами осложняется погодными условиями. Общая площадь возгораний превысила один миллион гектаров.

Тема:
Погода
25 мая
Настоящее пекло: москвичей предупредили о 30-градусной жаре в воскресенье и понедельник
24 мая
В Москву пришла аномальная жара
23 мая
Жителей Петербурга предупредили о грозе и сильном ветре
22 мая
Россиянам пообещали жаркое лето в 2025 году
22 мая
Повышение цен на фрукты? Майские заморозки ударили по урожаю
19 мая
Транспортный коллапс, поваленные деревья, разрушения: непогода обрушилась сразу на несколько регионов России
18 мая
Москвичей предупредили о похолодании и дождях на следующей неделе
15 мая
Погодные аномалии: после лесных пожаров Амурскую область накрыло снегом
15 мая
«Весенний, первый гром»: Вильфанд спрогнозировал майские грозы в Москве
14 мая
«Оранжевый» уровень опасности ожидается в Москве и Подмосковье
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.71
-0.03 90.52
0.32
Месяц Водной Лошади: китайский гороскоп на июнь 2025 года

Последние новости

14:45
«Хорошо обеспечены на зиму»: Россия и Сербия продлили договор о поставках газа
14:32
Самый знойный июнь: в России ожидается жара свыше 30 градусов
14:16
«Зенит» отметил 100-летний юбилей: как Петербург устроил легендарный праздник
14:03
Умер заслуженный деятель искусств России Виктор Галкин
13:51
С начала года сервис «Социальное такси» перевез более 71 тысячи маломобильных пассажиров
13:34
Месяц Водной Лошади: китайский гороскоп на июнь 2025 года

Сейчас читают

Танкер, который не смогла захватить Эстония, прошел обратно с нефтью под новым именем
«Приходилось бегать»: какие «беременные» капризы появились у фигуристки Трусовой
Начало нового: астропрогноз для всех знаков зодиака на июнь 2025 года
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025