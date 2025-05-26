Назад к Марсу! Илон Маск готовится уйти из большой политики

Во внутренней экономике США не все хорошо — по оценкам бюджетного управления Конгресса, налоговая и иммиграционная программа Трампа увеличит госдолг без малого на два с половиной триллиона долларов. А ведь собирались сэкономить почти два.

Во всяком случае, так обещал Илон Маск. Но он сдался, не выполнив и десятой части. О причинах политического самоотвода, угрозах жизни и планах миллиардера по спасению собственных компаний — корреспондент «Известий» Александр Тузиков.

Назад к Марсу! В таком духе, перефразируя известное фэнтези, описывает теперь жизненные приоритеты богатейшего человека планеты газета The Washington Post. Она утверждает: Илон Маск сильно разочаровался в большой политике.

Свою главную задачу — сэкономить бюджету два триллиона долларов — визионер выполнил лишь на 8,5%. Подконтрольный ему Департамент эффективности правительства США с января в борьбе с расточительством и мошенничеством оптимизировал федеральные расходы на 170 миллиардов долларов.

«Возможность выполнить задачу — это функция, на которую влияют правительство и конгресс, она зависит от их готовности принимать наши советы. Мы не диктаторы по отношению к правительству, мы — советники», — заявил Маск.

Итак, обе проблемы названы. Первая — конгресс: там демократы — особенно в кенате — буквально выдавливают Маска из политики, отправляя в привычный ему хай-тек. Критикуют за нарушения, допущенные в борьбе за экономию финансов.

«Ты можешь создать новую технологическую платформу, финансовую систему. Прекрасно, действуй. Но соблюдай базовые правила. Не обманывай людей, не лги им, не высасывай из интернета всеми способами их персональные данные, чтобы продать их кому-либо», — говорит сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен.

Впрочем, это домыслы демократов. Маск не раз говорил, что персональные данные налогоплательщиков нужны не ему, а налоговому управлению США, чтобы навести порядок в фискальной политике. И вот тут и возникла вторая проблема Маска — правительство. Он крупно поссорился с главой минфина Скотом Бессентом по поводу того, кто возглавит американских налоговиков.

«Мы не принимаем законы. Мы не контролируем ни минюст, ни исполнительную ветвь власти. Как советники мы сделали всё, что могли. Больше этого не можем, мы не часть правительства, не имперские диктаторы. Просто разные люди в правительстве в определенной степени противятся экономии расходов», — заявил Маск.

О скандале узнал Трамп. Он и нанес главный удар по политическим амбициям Маска, хотя «меценат красной республиканской волны по всем штатам» потратил на избирательную кампанию Трампа рекордные 288 миллионов долларов. Масштабная реформа налогов и миграционной политики, объявленная президентом и одобренная нижней палатой конгресса, — это плюс почти два с половиной триллиона долларов к и так рекордному госдолгу США.

Поджоги автомобилей, произведенных заводами Маска, угрозы в адрес самого миллиардера от всех недовольных его политикой — еще один удар по политическим амбициям Маска. Он стал опасаться за свою жизнь.

«Масштабные атаки, связанные с насилием, предприняты против моих компаний. Масштабные угрозы насилием адресованы мне. Кто эти люди? Зачем они это делают? Насколько далеко зайдут их заблуждения?» — задался вопросами Маск.

Так «теневой президент США» с более чем 200 миллионами подписчиков — в эквиваленте это почти две трети населения США — был вынужден по сути «подать в отставку» с поста старшего советника президента. Он все-таки инженер-изобретатель, только потом — политик.

Состояние гендиректора Tesla — почти 419 миллиардов долларов. Но всех этих денег всё равно не хватит лидеру списка Forbes, чтобы переделать мир под себя.