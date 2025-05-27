Санкт-Петербургу — 322 года: как Северная столица отметит день рождения
Санкт-Петербургу исполнилось 322 года
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»; 5-tv.ru
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Погоду обещают хорошую.
Санкт-Петербургу сегодня исполняется 322 года. В этот день Петр Первый на Заячьем острове заложил Петропавловскую крепость, с которой началась Северная столица.
Начнется праздник с возложения цветов к Медному всаднику на Сенатской площади. Погоду обещают хорошую. День города в Петербурге должен пройти без дождей. Торжества растянутся до конца недели.
В программе — парады, фестивали, спортивные состязания и уличные концерты. В городе зажгут Ростральные колонны, а мосты подсветят в цвета российского флага.
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