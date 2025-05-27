Отеки —не единственный признак: как выявить избыток соли в организме

Не стоит считать данную приправу безобидной.

Не только отеки указывают на переизбыток соли в организме. Другими характерными симптомами являются постоянная жажда, скачки давления, головная боль, а также учащенное сердцебиение. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала детский врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина.

По словам эксперта, отеки не всегда проявляются. Важным симптомом Хайкина называет постоянную жажду, сухие губы, ощущение «ваты» во рту.

Избыток соли также негативно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, так как задерживает воду, которая увеличивает объем крови и давление на сосуды. Характерными признаками эндокринолог назвала скачки давления, головную боль, пульсацию в висках, тяжесть в голове и слабость.

«Когда соли слишком много, сердце работает в усиленном режиме. Могут появиться ощущения перебоев, сердцебиение в покое, „волнения без причины“. Все это — не психосоматика, а реакция на нарушение электролитного баланса», — подчеркнула эксперт.

Среди других симптомов избытка соли Хайкина отметила учащенное сердцебиение, повышенную тревожность, мышечные судороги и скованность. Также стоит обратить внимание, если вы начинаете испытывать тягу к соленому или же полное к нему отвращение.

При обнаружении симптомов у себя врач посоветовала уменьшить количество соли в еде, пить воду дробно, добавить в рацион больше калия и магния. Если же состояние не улучшается — обратиться к терапевту.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что соль — это первый враг сосудов. Она задерживает воду, повышает давление и перегружает сердце.