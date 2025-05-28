Средства ПВО сбили 112 беспилотников ВСУ над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ за три часа вечером с 27 на ночь 28 мая уничтожили 112 беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По имеющимся данным, с 21:00 27 мая и до 0:00 28 мая по московскому времени дежурные средства ПВО перехватили и сбили 59 БПЛА над Брянской областью, 19 — над Белгородской, а также 13 — над Тульской, десять — над Курской, восемь — над Орловской и три над Калужской.

По сообщению мэра Москвы Сергея Собянина в Telegram-канале, над столицей с 00:29 и до 2:19 были отражены атаки 22 вражеских дронов. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Спецоперация

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин обратился к нации с заявлением о начале специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Главными целями СВО были названы демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) массированно обстреливают жилые кварталы ЛНР и ДНР.

Урегулирование конфликта дипломатическим путем Украина проигнорировала, в связи с чем Россия приняла решение поддержать на тот момент самопровозглашенные республики военной силой.

США, страны ЕС и НАТО начали оказывать помощь киевскому режиму с вооружением и представили спецоперацию как «вторжение», чем фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, средства ПВО уничтожили более двух тысяч БПЛА над регионами России с 20 мая.