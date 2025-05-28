Российские «Гиацинты» сметают позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 46 0

Расчеты гаубиц «Гиацинт-Б» уничтожили технику и живую силу ВСУ

Фото, видео: Полегенько Александр/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Выполнение боевых задач ведется в любую погоду и в сложнейших условиях.

Расчеты 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» нанесли огневое поражение по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

В результате удара были уничтожены гаубица Д-30, ангары, пикапы и живая сила ВСУ. После выполнения задачи артиллеристы незамедлительно замаскировали орудия и отошли в укрытие.

Артиллеристы ежедневно обеспечивают огневую поддержку штурмовых подразделений, участвуют в контрбатарейной борьбе и точно поражают цели на расстоянии до 30 километров. Благодаря плотному взаимодействию с подразделениями беспилотных летательных аппаратов, удары по выявленным позициям противника наносятся быстро и эффективно.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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