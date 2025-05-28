Цирк, балет и театр в одном флаконе: в Москве прошла гала-премьера шоу «Сны Пушкина»

В «Лужниках» 29 мая состоится первое представление для широкой публики.

Ярко, захватывающе и феерично было и в столичных Лужниках. В Москве прошла премьера грандиозного шоу «Сны Пушкина». Цирк будущего, который объединил балет, театр, акробатику и высокие технологии, поражает воображение с первой минуты. А главное — заставляет по-другому посмотреть на жизнь и творчество великого поэта.

Уже завтра, 29 мая уникальное представление смогут увидеть все желающие. О магии гения в новом измерении — корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Арену заливает ярким светом, из-под купола спускаются акробаты-сновидения, чтобы увлечь в сказочное Лукоморье и самого юного Пушкина, и несколько сотен зрителей вместе с ним.

Так выглядит новый русский цирк! В нем нет животных, зато люди творят что-то на грани невозможного. Но главное: цирковое шоу «Сны Пушкина» — это одна большая и очень красивая сказочная история.

И до конца не ясно, что это: цирковое представление, где все номера связаны единым сюжетом, или театральный спектакль с эквилибристами, акробатами и совершенно безумной сценографией.

Вот и сам Пушкин перед выходом на сцену и разминается как артист цирка, и по-актерски вживается в роль.

«Здесь невозможно сыграть. Это нужно прям прожить, и никак иначе», — заявил исполнитель роли Пушкина в цирковом шоу «Сны Пушкина» Тимур Ачилов.

Главный же антагонист этой истории — концентрированное антропоморфное — Злодейство. Он одновременно и Царь Кощей, и Колдун-Черномор, и Жорж Дантес.

«Он у меня чуть-чуть вояка, немного хромает после войны. У него есть нервный тик, плохо работает правая рука. Его бабушка заставляла переписывать ее любимого писателя Пушкина. Отсюда у него ненависть к Пушкину», — заявил исполнитель роли Злодейства в цирковом шоу «Сны Пушкина» Анатолий Акулов.

Яркие образы, как, например, у клоунского трио «Без носков», которые играют Перо, Бумагу и Чернильницу, создавали с большим вниманием к деталям костюмов.

«Это пневмокостюм. Он надувается, имеет очень большой объем. имитируя стеклянную чернильницу», — объяснил художник по котюмам, художник по реквизиту и автор художественной концепции циркового шоу «Сны Пушкина» Вадим Воля.

За магию музыки в этом шоу отвечает человек-оркестр Анна Март. Она играет няню Пушкина, его проводника в мир сказок и снов. Поет ему колыбельные, подыгрывая на всех существующих в природе инструментах. Любимые — народные.

«Вы знаете, в наших народных инструментах заложена душа. Ты в любую песню, грубо говоря, начинаешь свистеть, и она везде будет звучать, ну, как своя, как родная», — заявила мультиинструменталистка, артистка циркового шоу «Сны Пушкина» Анна Март.

Да и сам Пушкин, как и цирк, — это два глубоко народных явления.

«Мы сразу знали, что Александр Сергеевич и его сказки — это идеальный материал для того, чтобы создать яркое, современное, произведение, которое будет опираться на наш культурный код», — крпеативный продюсер циркового шоу «Сны Пушкина» Елизавета Гамбург.

И в этом точном попадании в наш национальный характер — секрет успеха шоу.

«Помимо того, что колоссально сделано, — уникальное сочетание. Спортивные вещи, как в цирке Дю Солей, с одной стороны. С другой стороны — балет, с третьей стороны — театр, в общем — пластика! Уникальное зрелище. И самое главное, что оно в изысканной такой современной форме доносит наши корни до массового зрителя», — заявил президент национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

И на лицах зрителей, выходящих из зала, читается: «Ай да Пушкин!». Продолжения некоторые пока не знают. Здесь — 0+.

«Я считаю, что это блестящая идея. Это так здорово, когда из идеи, из ничего, из эфира рождается такое представление», — заявил актер и телеведущий Сергей Дружко.

График выступлений Лужниках расписан до осени, так что у зрителей еще будет возможность сказать «и я там был», увидеть, как крутит «солнышко» — Солнце Русской Поэзии, и понять, что бывает, когда на одной арене встречаются серьезная драматургия, великая литература и завораживающее цирковое искусство.