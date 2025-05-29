«Наливайки» под прицелом: как новый закон меняет барную жизнь Петербурга

С 1 сентября в Северной столице вступают в силу требования к площади и санитарным нормам для заведений с ночной продажей алкоголя.

В Петербурге могут закрыться сотни так называемых «наливаек», а вместе с ними — уютные камерные бары в историческом центре города. Местные депутаты приняли закон, ужесточающий требования к заведениям, где подают алкогольные напитки. Сделали это для борьбы с магазинами, которые притворяются барами — оформляют лицензию и торгуют спиртным по ночам. Когда ограничения вступят в силу и почему сработают они не совсем так, как запланировали? Рассказал корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Прямо на ступенях «наливаек», тех, что днем магазины, а ночью по документам — бары: сначала пьют, потом, разгоряченные, кричат, танцуют, дерутся. Да что только не делают. Люди не спят ночами.

Этой вынужденной мучительной бессоннице приходит конец. Так называемый закон о «наливайках» сегодня приняли сразу во втором и третьем чтениях. И вот вердикт. С 1 сентября, чтобы торговать алкоголем по ночам, нужно соответствовать критериям: площадь не меньше 50 квадратных метров, два санузла — отдельно для посетителей и сотрудников, штат не меньше пяти человек, выход только на улицу, а не во двор. И владельцы небольших авторских баров в историческом центре Петербурга шокированы. Они вроде не считают себя «наливайками». Но из-за нового закона придется закрывать заведения.

Пока идет стирка, можно закусить и выпить. В меню: и горячее, и горячительное. Не мытьем, так катанием, говорят в этом баре, с рынка выдавили добросовестных игроков.

«Если у нас отнимут право продавать алкоголь после 22 часов, нам придется закрыться. Я просто потеряю работу, и все ребята, которые у меня работают, тоже», — сказал генеральный директор бара Николай Яковлев.

Представители сферы говорят: многие требования вполне логичные и выполнимые, кроме нормы о площади зала, тем более, если речь про заведения в исторических зданиях.

«Сама концепция малых баров — это история про контактную стойку и магию контактной стойки. Люди сидят, разговаривают, общаются», — поделился владелец бара Денис Фирсов.

Конечно, можно переезжать в другие, более крупные площадки. Но многие клиенты и туристы знают, например, этот бар еще с советских времен. Заведения с историей и особым колоритом — отличительная черта Петербурга.

«Мне кажется, такие локальные небольшие бары свойственны Петербургу. И это отличает петербургские бары от других», — сказала туристка Анастасия Егорова.

Те самые «наливайки», учитывая их обороты, скорее всего, смогут приспособиться к новым условиям.

«Закон никак не затронет питейные заведения, стоящие в отдельных зданиях. Слева от меня жилой дом, справа — буквально в пятнадцати метрах — бар. Стены никак не защищают жителей от шума ни летом, ни зимой», — объяснил корреспондент Роман Ишмухаметов.

Что здесь происходит здесь ночью, пожалуй, и так понятно. И в то же время владельцы этих камерных баров уверяют: у них гости отдыхают спокойно и культурно. Но для их заведений наступает закат. Через три месяца ограничения вступят в силу.