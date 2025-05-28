«Под обстрелами начали общаться»: история бойца «Челентано» и его супруги медика «Бэхи»

Российский военный встретил на фронте свою любовь.

Боец ВС РФ с позывным «Челентано» возглавил штурмовую группу под Селидово. Задачей военных было устранение пулеметной точки, однако они столкнулись с оборонительной позицией Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Из десяти человек выжил только «Челентано». Раненый, он держал оборону восемь дне без еды и воды, пока его не эвакуировали. Началась гангрена, пришлось ампутировать ногу.

«Разведка не знала, что вся лесополоса утыкана опорниками. Группу разбили. Я остался один, штурмовал ночью, сам. Провалился прямо к ним в блиндаж, выгнал — они в панике бежали. Потом пытались вернуть опорник: били с воздуха, с дронов, даже напалм применяли. Но я держался», — рассказал боец ВС РФ.

Первое время он выживал, питаясь сырым луком и картошкой. Пытался помочь раненым — мешал терафлю с дрона грязной водой и делил с ними. Часто силы покидали «Челентано», он терял сознание.

5-tv.ru

«Меня в последний момент вынесли по снегу — быстро, пока дроны не накрыли», — вспомнил он.

Супругу бойца ВС РФ зовут Марина Ильина, она медик-доброволец, позывной «Бэха». Для того, чтобы уйти на фронт в 2022 году, ей пришлось оставить двоих детей. На передовой впервые встретила «Челентано» — он охранял медиков, хотел помочь женщине с вещами.

«Я сказала ему: „Мои вещи не трогай, я все сама“. А он — помогал. Потом под обстрелами начали общаться, я растаяла. Поняла — мой человек», — рассказала Марина.

После того, как Леонид перестал выходить на связь, Марина поняла, что с ним случилось что-то плохое. Женщина не отчаивалась — сняла с карты бойца деньги, чтобы таким образом связаться с ним. Супруг вскоре написал ей СМС с просьбой «оставить ему немного».

Марина признается: тот факт, что супруг лишился ноги, не стал для нее шоком. Она счастлива, что Леонид жив. Сейчас пара находится дома, в Челябинской области. Леониду предстоит долгая реабилитация, а Марина находится в запасе, обустраивает быт.

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