Время лечит? Как прейти в себя после расставания или смерти близкого человека

Любая большая потеря запускает процесс адаптации мозга к изменившимся условиям.

Чтобы пережить развод или смерть близкого человека, людям нужно много времени, минимум год. Об этом 5-tv.ru рассказала психолог, доула смерти Анна Половцева.

По словам специалиста, любая большая потеря, будь то расставание с возлюбленным или смерть близкого человека, запускает процесс горевания, то есть адаптации мозга к изменившимся условиям. Быстро это не проходит, напротив, занимает много времени.

«Классическое горевание длиться от года, не меньше. Тут хочется акцентировать внимание на том, что горевание не длится неделю, не длится месяц и даже полгода оно не длиться. Этот срок обусловлен тем, что за год человек проходит все времена года и все даты, которые были связаны с тем, кого больше нет с ним», — объяснила эксперт.

Во время горевания естественно состояние растерянности. Человек не знает, куда направить свою любовь. К тому же те обязанности, что были на близком, придется брать на себя. То есть нужно вновь выстраивать свою жизнь, отметила Половцева.

Все выше перечисленное отнимает много физических и эмоциональных сил, что приводит к тому, что даже привычные и несложные вещи выполнять становиться очень тяжело.

«Может быть тяжелее работать, тяжелее поддерживать порядок дома, тяжелее следить за внешностью, делать какие-то такие вещи. Это все нормально, потому что все силы организма уходят на то, чтобы наш мозг адаптировался и придумал, как ему быть в новых условиях. Это его основная задача», — предупредила психолог.

Важно, что подобным образом люди реагируют не только на смерть важного человека, но и на расставание или развод. Эксперт подчеркивает, что не нужно обесценивать эмоции окружающих, которые разорвали романтические отношения.

Каким бы не было общение внутри пары, даже если абьюзивным, не стоит говорить фразы: «все равно он у тебя был какой-то совершенно ненормальный, пора уже давно было нормального найти». Нужно дать человеку высказаться и показать, что вы признаете его боль.

А тому, кто переживает потерю, необходимо разрешить себе горевать, переживать, реветь и чувствовать все свалившиеся негативные эмоции. Когда такое состояние мешает функционировать и выполнять неотложные и важные дела, нужно суметь с собой договориться.

«Я чувствую, что мне нужно поплакать или позлиться. И сейчас я возьму телефон, поставлю таймер на десять, 20, 30 минут. Как только зазвонит таймер, я перестану плакать и пойду выполнять свои обязанности. Но до того, как он зазвонит, я буду горевать». Это помогает собрать в одном каком-то временном промежутке всю эту мясорубку, которая происходит в голове», — рекомендовала Половцева.

Но при этом без острой необходимости не нужно нагружать себя делами. У организма слишком мало сил на их выполнение в этот период. Если самостоятельно справиться не получается, то стоить обратиться за поддержкой к друзьям, которые умеют слушать, или к психологам. Возможно, даже прийти в death-кафе, где люди безоценочно слушают и разделяют чувства друг друга.

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