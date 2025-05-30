Келлог назвал закономерной обеспокоенность России расширением НАТО на восток

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 25 0

Спецпредставитель президента США ответил на прямой вопрос о готовности пойти навстречу Москве и выполнить ее условия прекращения украинского конфликта.

Келлог назвал обеспокоенность России расширением НАТО закономерной

Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/Andreas Stroh

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Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог ответил на вопрос о готовности выполнить условия прекращения конфликта на Украине, выдвигаемые Россией. Кремль не раз указывал, что расширение НАТО на восток является угрозой безопасности для РФ, как и вступление Киева в блок. Президент страны Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Североатлантический альянс нарушил договоренности 1990-х годов об отказе от расширения.

Журналисты телеканала ABC поинтересовались, даст ли Вашингтон соответствующие гарантии теперь. Келлог в ответ заявил, что считает обеспокоенность России закономерной. Он также напомнил, что Штаты открыто транслируют: вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня. Более того, американцы — не единственные представители альянса с такой позицией.

«Это закономерное беспокойство… Знаете, я, наверное, могу назвать вам четыре страны НАТО, а нужно 32 из 32, чтобы позволить вам вступить в НАТО. И мы видели, как другие страны говорили, что не слишком уверены в этом (Во вступлении Киева. — Прим. ред.)», — сказал Келлог.

Президент Украины Владимир Зеленский тем временем, видимо, о мире не слишком задумывается. Иначе зачем он говорит о «зеркальном ответе на угрозы и вызовы». Ранее, писал 5-tv.ru, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления главы киевского режима, назвав их подтверждением концепции террора.

Что же касается американского лидера Дональда Трампа, в словах украинского коллеги он видит только очередную проблему.

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